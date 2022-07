Hynne om VM etter koronasmitten: – Henger i en tynn tråd

– Jeg er ikke her bare for å delta i VM, men også for å gjøre det bra. Så det kan jo hende det henger i en tynn tråd nå, sier Hynne til NRK.

Hun har vist bra form i oppkjøringen til friidretts-VM i Eugene, men står i fare for å miste mesterskapet.

– Vi er her og kan ikke gjøre så mye annet enn å være her. Det er lov å håpe at jeg får kjørt noen treninger, slik at jeg kanskje kan stå på startstreken. Jeg prøver å ta en dag, en time og et minutt av gangen, forteller 32-åringen videre.

Hynne løp inn til NM-seier på 800-meteren i Stjørdal i slutten av juni og skal etter planen løpe samme distanse i VM. De innledende heatene går 22. juli.

Hun er den første norske VM-utøveren til å få påvist koronasmitte. Tidligere har fire personer i Norges støtteapparat testet positivt under prekampen i Berkeley i California.

[ Hynne testet positivt for covid-19 rett før VM ]