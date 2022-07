Flott start for Hovland på St. Andrews i British Open

Etter et flott innspill på åpningshullet og endte med en birdie på hull nummer en. Han hadde også et godt innspill på hull to og en birdiemulighet som endte 30 centimeter unna koppen. Han fulgte derimot opp med birdie på hull tre.

Årets British Open golf, den fjerde av Majorturneringene blir spilt på old course på St. Andrews, kjent for sine dype sandbunkere og ondulerte greener. Banen ligger også svært utsatt for den lumske vinden som ofte er i området.

Hovland gikk i ball med amerikanske Justin Thomas og iren Shane Lawry

Nordmannen har slitt med å klare cuten på sine to siste starter i US Open og i Scottish Open. To turneringen på rad uten å klare cuten har aldri skjedd nordmannen.

