Direktesendt sport på tv fredag

07.30: Golf, The Open. Dag 2 av den 150. ende utgaven av The Open fra The Old Course at St. Andrews, Skottland. (Viasport Golf)

12.55: Sykkel, Tour de France. Etappe 13 fra Le Bourg d’Oisans til Saint-Étienne. 193 kilometer. Flat etappe. (TV2 / Eurosport 1)

18.00: Friidrett, VM. Kvalifisering slegge gruppe A, med Eivind Henriksen. (NRK1)

19.00: Fotball, Superligaen. 1. runde: FC Midtjylland – Randers. Åpningskamp fra MCH Arena, Herning. (Viasport 2)

19.40: Friidrett, VM. Med sleggekvalifisering kvinner, innledende runder på 100 meter menn og 20 km kappgang for kvinner og menn. (NRK1)

20.00: Baseball, Major League Baseball. Chicago Cubs (National League Central) – New York Mets (National League East) fra Wrigley Field, Chicago. (Viasport +)

20.30: Fotball, 2. Bundesliga. 1. runde: Kaiserslautern – Hanover. Åpningskamp fra Fritz-Walter-Stadium, Kaiserslautern. (Viasport 1)

21.00: Golf, LPGA-tour. Dow Great Lakes Bay Invitational fra Midland Country Club i Michigan, dag 3. (Viasport Golf)

21.00: Fotball, Europamesterskap. Gruppe A, runde 3: Østerrike – Norge fra Brighton & Hove Community Stadium, Brighton. (TV2)

21.00: Fotball, Europamesterskap. Gruppe A, runde 3: Nord-Irland – England fra St. Mary’s Stadium, Southampton. (TV2 Sport 1)

22.00: Golf, The Open. Live fra drivingrangen etter dag 2 av den 150. ende utgaven av The Open fra The Old Course at St. Andrews, Skottland. (Viasport Golf)

00.03: Golf, PGA-tour. Dag 2 av Barracuda Championship, direkte fra Tahoe Mountain Club’s Old Greenwood, California. (Viasport Golf)

02.00: Friidrett, VM. Med blant annet kvalifisering på 3000 meter hinder med Tom Erling Kårbø (02.30) og Jacob Boutera (02.45). Og kulekvalifisering menn med Marcus Thomsen i gruppe A (03.45) (NRK1).

