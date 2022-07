Dembele forlenger med Barcelona

Det har florert med rykter om hva neste steg er for den lynraske franske vingen, men torsdag kunne Barcelona annonsere at Dembele har skrevet under for to nye år.

Chelsea var ifølge britisk presse det heteste alternativet for 25-åringen.

Dembele kom til Barcelona fra Borussia Dortmund i 2017 for svimlende 1,4 milliarder kroner, men har slitt mye med skader.

Vingen fikk bare 21 kamper i La Liga i fjor, hvor han noterte seg med ett fattig mål. Totalt står han med kun 32 mål på 150 kamper for «Blaugrana».

Likevel har han vært med på å vinne både den spanske ligaen og cupen to ganger, samt den spanske supercupen i 2018/19-sesongen.

