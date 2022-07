Jonas Vingegaard overtok ledertrøyen fra Tadej Pogacar etter fjelloppvisning i Tour de France

Det var 4,5 kilometer før målgang oppe på Col du Granon at dansken slo til og fikk raskt flere sekunder ned til Pogacar. Avstanden mellom de to ble til slutt på.

Det var Vingegaards første etappeseier i Tour de France.

Jumbo Visma ved Vingegaard og Primoz Roglic angrep Pogacar etter tur underveis, men ingen av dem fikk tappet kreftene til den sterke sloveneren. Pogacar har mistet flere hjelperyttere til korona tidligere i rittet, og sammenlagtlederen lå i store deler av den ellevte etappen alene sammen med flere fra Jumbo Visma.

Det syntes som de to siste års Tour de France-vinner hadde fullkontroll til tross for at han hadde igjen få hjelpere. Likevel måtte han gi tapt da Vingegaard tråkket skikkelig til på tampen.

