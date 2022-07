Casper Ruud feilet på tittelforsvaret i Båstad – tapte for argentiner i andre runde

Ruud tapte med sifrene 4-6, 6-3, 5-7. Onsdagens møte var en del av 2. runde. Ruud fikk som førsteseedet walkover i åpningsrunden i Båstad.

Kampen bød i starten på mange upressede feil. Ruud så ut til å ha spilt seg litt opp før han ble brutt i sitt fjerde servegame. Det banet vei for argentinsk seier i åpningssettet.

Cerundolo fikk 4-3 på sin andre breakball. Derfra servet han hjem første stikk.

I andre sett fikk Ruud to muligheter til å bryte til 3-1-ledelse, men uten å lykkes. Uttellingen kom endelig på hans fjerde breakball i kampen. Med det føk han opp i 4-2.

Vinden i Båstad spilte Ruud et puss. Han bommet på to settballer da Cerundolo servet for å forlenge settet. Det greide argentineren, men i neste game kunne han ikke hindre norsk 6-3-seier.

I det tredje settet fikk Ruud to sjanser til å bryte i Cerundolos andre servegame, men nordmannen greide ikke å utnytte dem. Det skulle koste da argentineren brøt Ruud i nordmannens tredje servegame. Cerundolo måtte ha fem bruddballer før han tok poenget.

Men Ruud ga seg ikke, og etter å ha skaffet seg to bruddballer i neste game, sikret nordmannen seg et svært viktig poeng for å holde liv i kampen. Argentineren hentet seg likevel inn og brøt Ruuds siste servegame. Dermed avgjorde han kampen med 7-5-seier i tredje sett.





(©NTB)