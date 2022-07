UAE-stjerne testet positivt – får sykle videre i Tour de France

Det opplyser UAE i en pressemelding.

Tirsdag ble det klart at George Bennett testet positivt foran etappen og står av resten av rittet. Senere kom det fram at også Majka leverte en positiv test, men ved å analysere PCR-testen fant legene ut at han hadde en svært lav risiko for infeksjon.

Det internasjonale sykkelforbundets (UCI) leger ga dermed Majka klarsignal til å sykle den tiende etappen. Majka er asymptomatisk, og UAE opplyser at de monitorerer situasjonen hans nøye.

Majka er en av sammenlagtleder Tadej Pogacars viktigste hjelperyttere. Han blir spesielt viktig inn mot de tøffe fjelletappene som venter feltet.

[ To nye positive koronatester i Tour de France – Pogacar mister ny hjelperytter ]