Tiger Woods langer ut mot LIV-utbryterne

– De snur ryggen til det som har gitt dem den posisjonen de er i nå, sier Tiger Woods

LIV-utbryterne har møtt enorm motstand i golfverden, og både PGA- og europatouren har valgt å trekke tilbake medlemskapene og bøtelegge de som går over til den Saudi-finansierte touren.

Utbryterne for imidlertid lov til å delta under verdens eldste golfturnering, British Open. I år feirer turneringen 150 år.

– Det eneste spillerne får ut av det er penger for å spille noen få turneringer. Jeg kan ikke se at dette er noe bra for spillerne eller noen, spesielt hvis LIV-touren ikke får noen rankingpoeng slik at de ikke kan spille majors, sier Woods.

Bryson DeChambeau, Brooks Koepka og tidligere verdensener Dustin Johnson er noen av spillerne som har gått over til LIV-touren.

Viktor Hovland takket i fjor nei til et tilbud fra LIV-touren. Det fortalte han etter en veldedighetsturnering i Vestfold 1. juli.

– Det er ganske uaktuelt å spille turneringer der du ikke får verdensrankingpoeng, sa Hovland, som stiller i British Open.

