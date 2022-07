Sjögren trekker seg ikke: – Ville vært feigt

Sjögren måtte i etterkant av kampen tåle kritikk for ikke å ha grepet inn tidligere da de norske kvinnene ble overkjørt ute på banen i Brighton.

Til pause sto det 6-0 i favør vertsnasjonen, og etter å ha lagt om til en fembackslinje i pausen slapp det norske laget inn to mål i annen omgang.

Tirsdag måtte Sjögren svare for seg foran et samlet norsk pressekorps. Der kunne han fortelle at han ikke har noen planer om å gi seg etter tapet.

– Jeg er ikke den som drar seg unna når det blåser. Jeg har ingen tanker eller ideer om å trekke meg fra denne oppgaven. Det ville vært veldig feigt, sa Sjögren.

Han var klar på at laget fortsatt har alt i sine egne hender. Norge må slå Østerrike fredag for å avansere til kvartfinale.

Også kaptein Maren Mjelde stilte opp for pressen. Hun støtter landslagssjefen.

– Jeg tenker at dette er noe vi står sammen om. Vi på banen må også ta i et tak. Vi vet alle at vi kunne gjort en bedre jobb i går, sa hun.

