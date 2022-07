Landslaget får psykologhjelp til å reise seg: – Hun var våken i natt

– Vi jobber tett med psykologer. Det er en naturlig del av virksomheten, ikke noe vi kaller inn nå. De finnes på tilbudssiden hele tiden, men det kan være de får litt mer å gjøre nå, sa landslagssjef Martin Sjögren under tirsdagens pressemøte.

Det bekreftet lagkaptein Maren Mjelde. Hun fortalte at hun etter kampen snakket med Britt Tajet-Foxell, som stilte opp for de norske over telefon.

– Hun har vært viktig for meg i flere år. Hun var våken i natt, for å si det sånn. Det ble noen telefoner og gode ord. Hun er en veldig god person å ha, både for meg og mange av de andre jentene, sa Mjelde.

Den kjente idrettspsykologen er tilknyttet Olympiatoppen og har hjulpet mange av Norges største idrettsstjerner.

Sjögren nevnte også Andreas Ivarsson som en psykolog spillerne får hjelp av.

[ En historisk ydmykelse som savner sidestykke i norsk landslagshistorie ]

Sammen

Ellers hjelper spillerne hverandre og får støtte fra det øvrige støtteapparatet.

– Det er en sterk gruppe spillere, og jeg har stor tiltro til dem. De fleste har vært med på nedturer før, og har gjort en ekstremt god jobb med å komme på vinnersporet igjen. Når vi har fått smeltet og håndtert dette, bygges gruppen opp igjen. Vi har et kapteinsteam som er veldig sterke og hjelper å dra gruppen framover. Gruppen defineres av hvordan den reagerer på motgang. Når det går bra, er det ikke så vanskelig, men nå motgangen kommer kan vi vise at vi er «sterkere sammen», sa Sjögren med en referanse til kvinnelandslagets motto.

De norske følte seg ikke så sterke da de forlot stadion i Brighton etter å ha blitt overkjørt av England.

Lang natt

– Det har vært en lang natt, for oss alle. Det er mange tanker som går gjennom hodet, og det ble vanskelig å få sove. Fotball er det vi brenner for og elsker å gjøre. Å spille EM for Norge er stort, og så skjer det som skjedde i går. Det føles brutalt og vondt, men vi må fortest mulig akseptere at det skjedde, for det er måten å komme over det på, sa Mjelde.





– Det fine med fotballen er at det kommer nye muligheter, og heldigvis er det ny kamp fredag. Skal vi slå Østerrike og gå videre i EM, er vi avhengig av absolutt alle. Reserver, trenere, støtteapparat, alle rundt oss må bidra.

Med seier over Østerrike fredag er Norge klar for kvartfinale, med uavgjort eller tap må laget reise hjem allerede etter gruppespillet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen