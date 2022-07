Dansk seier i Tour de France – Leknessund på åttende

En haug av ryttere, inkludert nordmennene Edvald Boasson Hagen og Andreas Leknessund, prøvde å dra seg løs fra feltet opp Col de Jambaz (tredjekatekorisert) og etablerte til slutt et 25-mannsbrudd.

Bruddet fikk en stor luke som på det meste var på ni og et halvt minutt ned til hovedfeltet.

Pierre Rolland og Fred Wright rykket fra resten av bruddet over Côte de Châtillon-sur-Cluses, men ble tatt igjen i bakken ned fra stigningen.

Alberto Bettiol ga det også et forsøk, og Wright, Benjamin Thomas og Georg Zimmermann prøvde å følge etter opp den andrekategoriserte stigningen Montée de l'altiport de Megève.

Da Bettiol ble tatt igjen fem kilometer fra toppen av stigningen var det kun tolv ryttere igjen i bruddet, hvor blant annet Boasson Hagen hadde falt av.

Luis León Sanchez, Jorgenson, Nick Schultz og Dylan van Baarle støtet fra bruddet over toppen, men ble tatt igjen 500 meter før mål.

I spurten var det danske Magnus Cort Nielsen som var sterkest foran Schulz og Sanchez. Leknessund endte på 8.-plass.

– Jeg er egentlig fornøyd med innsatsen. Det er ikke noe å si på det, sa Leknessund til TV 2 og fortsatte:

– Det var ganske sykt når vi hentet de fire foran på oppløpet og skjønne at vi kjempet om å vinne. Og så er det selvfølgelig en opplevelse å kjenne på å stivne noe så j****g. Jg sto jo ganske stille, men jeg ga det jeg hadde.

Mange bruddforsøk

Det var mange som prøvde å komme seg i brudd opp den fjerdekategoriserte stigningen Côte de Chevenoz, inkludert norske Sven Erik Bystrøm, men hovedfeltet hentet inn alle forsøkene ganske så raskt.

Mot toppen gikk franske Pierre Latour på en spurt opp de siste hundre meterne av stigningen og fikk med seg det ene klatrepoenget.

Latour ble umiddelbart tatt igjen over toppen, men på vei hjem fra stigninger prøvde Benjamin Thomas seg på et solobrudd. Det holdt ikke i mer enn et par kilometer.

Det kom flere angrep nedover fjellet, men det skulle gå i underkant av fem mil før det endelig kom seg en gruppe løs fra hovedfeltet.

Demonstrantkaos

Det ble full kaos i bruddet da Bettiol kom seg løs og en gjeng med demonstranter satte seg ned i veibanen. Bettiol kom seg forbi demonstrantene, men bruddet måtte stoppe for de uønskede gjestene i veibanen.

Bettiol ble stoppet av arrangørene og måtte vente til demonstrantene ble fjernet fra løypa.

Arrangørene sørget for at alle avstandene var like som før demonstrantene stoppet bruddet. Også hovedfeltet bak måtte stoppe så de ikke tok noe igjen på bruddet foran.

