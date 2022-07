Tidligere verdensenere Federer og Williams uten poeng på verdensrankingen

Det ble klart etter mandagens oppdatering av ATP-rankingen.

Federer blir dermed ikke å finne på rankingen for første gang siden september 1997.

40-åringen spilte sin foreløpig siste tenniskamp i kvartfinalen i Wimbledon i 2021. Da tapte han mot polske Hubert Hurkacz i strake sett.

De siste 600 poengene han sikret seg under fjorårets Wimbledon ble nullet ut etter oppdateringen av ATP-rankingen mandag.

I august samme år måtte han gjennom en kneoperasjon som har holdt han ute av spill siden.

[ Ruud klar for tittelforsvar i Båstad – kan møte Rune i finalen ]

Delte ikke ut poeng

ATP kunngjorde tidligere i år at det ikke ville bli delt ut poeng i årets utgave av Wimbledon. Det kom som en følge av at arrangørene av den britiske Grand Slam-turneringen utestengte russiske og belarusiske utøvere fra å delta etter at Russland invaderte Ukraina.

På ATP-rankingen mister man poengene man sikret seg etter 52 uker. Dermed påvirket avgjørelsen fra ATP spesielt Serena Williams. Til tross for at hun deltok under årets Wimbledon-turnering, står hun også uten poeng på WTA-rankingen.

I 2021 fikk hun en ankelskade i første runde av Wimbledon. Skaden holdt henne ute av spill i nesten ett år. Dermed mistet henne store deler av poengene hun hadde opparbeidet seg.

Hennes første singelturnering etter skaden var årets Wimbledon-turnering, men siden det ikke ble delt ut poeng mistet henne de siste poengene fra fjoråret.

[ Serena Williams tapte i sin første singlekamp på ett år ]

Håper på retur

Til tross for skadeutfordringer hos Federer de siste årene har han fortsatt et håp om å komme tilbake på tennisbanen. Han har uttalt at han skal stille i Laver Cup senere denne sesongen.

Under årets utgave av Wimbledon uttalte han også at han håper å delta i den prestisjetunge gressturneringen i England i hvert fall en gang til før han legger opp.

Før årets sesong sto Federer, Novak Djokovic og Rafael Nadal med 20 Grand Slam-titler hver. I løpet av året har Nadal økt til 22, mens Djokovic sikret sin 21. tittel etter Wimbledon-seieren søndag.

[ Tøffe tittelforsvar venter Ruud etter Wimbledon-exit: – Skal holde hardt ]