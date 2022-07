Rivalene rammet av koronasmitte – tester ikke alle

Østerrikes spiss Lina Kolb ble satt ut av troppen da hun testet positivt før avreise. Siden har også England-reserven Lotte Wubben-Moy og nederlandske Jackie Groenen blitt koronasmittet. De er bare midlertidig ute av troppen.

– Det var uheldig at det skjedde, men jeg er verken overrasket eller engstelig. Vi er klar over at viruset fortsatt er her og tar forholdsregler. Jeg håper alle som tester positivt blir friske raskt og snart kan slutte seg til lagene sine igjen, sa Englands landslagssjef Sarina Wiegman på pressekonferansen før kampen mot Norge.

– Vi hadde noen smittetilfeller også under EM-oppkjøringen, men vi må leve livene våre og håpe at ikke flere får det. Vi har hygienetiltak for å hindre det.

Symptomer

Det gjennomføres ikke rutinemessig koronatesting av troppene under EM, men ved symptomer forenlig med covid skal man testes.

– Ved påviste symptomer er det et tydelig regelverk for hvordan det skal behandles. Om noen har influensasymptomer, skal man finne ut om det kan være covid, sier Norges assisterende trener Anders Jacobson til NTB.

Norge måtte unnvære spillere på grunn av koronasmitte under landslagssamlingen i april, men har ikke vært rammet i forbindelse med EM.

Protokoll

Uefa har fortsatt en koronaprotokoll, og mediefolkene som dekker EM må bruke munnbind ved Uefas pressekonferanser og i intervjusonen etter kamp. Søndag måtte det også fylles inn et egenerklæringsskjema for å få tilgang til stadion i Brighton og pressekonferansene dagen før kamp.

Protokollen fastslår også at påvist koronasmitte er å regne som alvorlig sykdom og at lagene står fritt til å erstatte koronasmittede spillere i troppen. Østerrike er så langt alene om å ha byttet ut en spiller på grunn av koronasmitte.





Både Wubben-Moy og Groenen vil bli ønsket velkommen tilbake i sine tropper når de er friske og har testet negativt.

(©NTB)