Norge påført sitt styggeste tap noensinne av England – går likevel videre med seier over Østerrike

Det norske laget ble av mange lansert som en EM-outsider etter godt spill i 4-1-seieren mot Nord-Irland, men England avslørte nådeløst de defensive svakhetene og avgjorde alt før pause. 8-0 er Norges styggeste tap noensinne.

Det er også den største seieren (og tapet) i EM-sluttspillets historie. Høyrekanten Beth Mead fra Arsenal gjorde hattrick.

Norge ble herjet med på venstresiden i VM-kvartfinalen for tre år siden og hadde en plan for å unngå at det skjedde igjen, men den slo helt feil. Anført av Mead skapte England gang på gang gjennombrudd på den siden og gikk til pause med tennissifrene 6-0 på tavla.

[ «En historisk ydmykelse som savner sidestykke i norsk landslagshistorie» ]

Englands landslagssjef Sarina Wiegman er blitt et mareritt for de norske. For et drøyt år siden vant hennes Nederland 7-0 over Norge, inntil mandag Norges verste tap. Da manglet Norge mange av sine beste spillere, men mandag var det et toppet norsk lag som ble ydmyket på Brightons hjemmebane. Wiegman har nå 15-0 mot Norge på de to siste kampene.

Forrige gang Norge møtte England i EM-sammenheng ble det 8-0-seier i en kvalifiseringskamp i Moss, men det er 22 år siden. Englands første seier over Norge i europamesterskap noensinne ble en brutal revansj for 1-18 i de seks første kampene, og Martin Sjögrens spådom om at det ville bli et helt annet England enn det nervøse laget vi så i åpningskampen slo til for fullt.

Trøsten er at Norge selv etter mandagens stjernesmell kommer til kvartfinale om det bare blir seier over Østerrike i siste gruppekamp fredag. Det norske støtteapparatet har en jobb å gjøre med å få tilbake selvtilliten i et norsk lag som etter å ha lekt seg med Nord-Irland ble avkledd av England.

[ Graham Hansen lever godt med at England er favoritt ]

Nyttet ikke

De første minuttene så det ut som Norge hadde en plan som fungerte. De dyttet England tilbake med noen langpasninger, fant rom til å spille og holdt vertene unna sin egen banehalvdel. I VM-kvartfinalen i 2019 scoret England før det var spilt tre minutter. Denne gang nærmet ikke hvittrøyene seg Norges felt før det var spilt nesten ti. Men da kom Maria Thorisdottir på feil side i en duell med Ellen White, og England fikk straffespark. Sterke norske protester nyttet ikke, og Georgia Stanway banket ballen i hjørnet.

Sjögren sendte laget på banen i en formasjon som lignet den han har brukt mye det siste året, der venstrebacken har samme funksjon offensivt som høyrekanten, og Guro Reiten skal søke rom innover på banen. Men Julie Blakstad kom ofte for høyt, og Mead fant rom bak henne. Tre minutter etter ledermålet fosset hun fram og slo hardt inn, og Lauren Hemp satte foten på ballen for tomt mål. Flagget var oppe for offside, men etter VAR-inngripen ble målet godkjent.

De norske tok samling ute på banen etter begge målene, men fant ingen vei å demme opp for den engelske flodbølgen som nå veltet over dem. Det hjalp heller ikke å legge om til klassisk 4-4-2. Thorisdottir prøvde etter en snau halvtime å dra av White som bakerste utespiller, mistet ballen og så Englands spiss score alene med Guro Pettersen.

[ EM-kvinnene forberedt på engelsk heksegryte ]

Rystet

Seks minutter senere kom 4-0 da Mead fikk nikke uhindret på innlegg fra Hemp, igjen etter gjennombrudd på Norges venstreside. I det 38. minutt fikk Mead en en-mot-en-situasjon med Blakstad, driblet henne av og kjørte slalåm mellom Ingrid Syrstad Engen og Thorisdottir før hun sendte ballen i hjørnet. Fem minutter før pause var det Fran Kirby som fikk legge inn fra høyre etter et norsk balltap, og White gjorde 6-0 på volley ved lengste stolpe.

Det var rystede norske spillere som gikk til pause etter en marerittomgang uten sidestykke i kvinnelandslagets historie. Guro Bergsvand kom inn for Karina Sævik ved pause, og Norge la om til 5-4-1. Laget demmet noe bedre opp, men greide ikke å hindre at innbytter Alessia Russo gjorde 7-0 i det 66. minutt, denne gang etter at Lucy Bronze la inn fra høyre.

I det 80. minutt fullførte Mead sitt hattrick på en retur, og for første gang hadde Norges kvinnelandslag sluppet inn åtte mål.

[ Sjögren har England-planen klar – men deler den bare med spillerne ]

---

EM-sluttspillet fotball kvinner i England mandag, gruppe A i Brighton:

England – Norge 8-0 (6-0)

28.847 tilskuere

Mål: 1-0 Georgia Stanway (str. 12), 2-0 Lauren Hemp (15), 3-0 Ellen White (29), 4-0 Beth Mead (34), 5-0 Mead (38), 6-0 White (41), 7-0 Alessia Russo (66), 8-0 Mead (81).

Dommer: Riem Hussein, Tyskland.

Gult kort: Julie Blakstad, Celin Bizet Ildushøy, Frida Maanum, Norge.

Lagene:

Norge (4-2-3-1): Guro Pettersen – Tuva Hansen, Maren Mjelde, Maria Thorisdottir, Julie Blakstad – Ingrid Syrstad Engen, Vilde Bøe Risa (Frida Maanum fra 59.) – Karina Sævik (Guro Bergsvand fra 46.), Caroline Graham Hansen (Amalie Eikeland fra 75.), Guro Reiten (Elisabeth Terland fra 84.) – Ada Hegerberg (Celin Bizet Ildhusøy fra 75.).

Ubenyttede reserver: Sunniva Skoglund, Aurora Mikalsen – Anja Sønstevold, Thea Bjelde, Synne Skinnes Hansen, Anna Jøsendal, Sophie Román Haug.

England (4-2-3-1): Mary Earps – Lucy Bronze, Millie Bright, Leah Williamson, Rachel Daly (Alex Greenwood fra 57.) – Georgia Stanway (Jill Scott fra 81.), Keira Walsh – Beth Mead, Fran Kirby (Ella Toone fra 57.), Lauren Hemp (Chloe Kelly fra 70.) – Ellen White (Alessia Russo fra 57.).

Ubenyttede reserver: Hannah Hampton, Ellie Roebuck – Jess Carter, Demi Stokes, Nikita Parris, Chloe Kelly, Bethany England. Uaktuell (syk): Lotte Wubben-Moy.

---