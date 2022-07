Nesten én milliard i koronastøtte til Oslo-idretten – sjekk lista her

De endelige tallene for myndighetenes støtteordninger fremgår av tallmateriale NTB har fått tilgang til av Lotteri og stiftelsestilsynet. I alt ble nær 26.700 søknader behandlet.

I nesten to år måtte idretten og frivilligheten tilpasse sine aktiviteter etter myndighetenes nasjonale smitteverntiltak. Det førte til at svært mange store og små arrangementer måtte avlyses, utsettes eller nedskaleres i omfang.

For å kompensere for inntektsbortfallet dette resulterte i, opprettet regjeringen en rekke støtteordninger. Nå er de siste kronene utbetalt fra disse. I alt resulterte 26.693 søknader i en samlet utbetaling på 3723 milliarder fordelt på 23.366 aktører.

Det største enkeltbeløpet gikk til Norges Håndballforbund. 27,3 millioner kroner ble utbetalt fra krisepakke tre for bortfall av inntekter tilknyttet «avlysningen» av Norges del av håndball-EM for kvinner i desember 2020.

Et annet enkeltarrangement som også ble rammet av pandemien var bryte-VM i Oslo i oktober 2021. Arrangementet ble gjennomført, men som følge av myndighetenes restriksjoner fikk arrangøren nærmere 18 millioner kroner i kompensasjon.

18 millioner til Norway Cup

Også Norges Fotballforbund og Norges Ishockeyforbund er tildelt betydelige millionbeløp som følge av at både landskamper, cupkamper og seriekamper måtte avlyses/flyttes eller spilles for tomme tribuner under store deler av pandemien.

Det nest største enkeltbeløpet som er utbetalt fra støtteordningene tilfalt ishockeyforbundet. Det lød på nærmere 24,5 millioner kroner. I tillegg fikk forbundsledelsen på vegne av eliteserieklubbene innvilget støtte for bortfall av inntekter tilknyttet ulike serie- og sluttspillkamper.

Norway Cup-arrangør Bækkelagets Sportsklub måtte på sin side avlyse både 2020- og 2021-utgaven av turneringen. Det resulterte i til sammen rundt 18 millioner kroner i tilskudd for bortfall av inntekter.

I alt fikk 6980 ulike aktører innen idretten penger fra støtteordningene. De ulike utbetalingene beløper seg til i overkant av 2,26 milliarder kroner.

656 ulike mottakere fikk utbetalt én million kroner eller mer.

Den fylkesvise oversikten viser at aktører i Oslo og Viken fikk mest penger fra ordningene med til sammen 911,4 og 627 millioner kroner.

Ulik prosentsats

For å stimulere til aktivitet var flere av myndighetenes ordninger innrettet slik at aktørene kunne søke om 50 prosent kompensasjon dersom de avlyste sine arrangement, mens prosentsatsen ble økt til 70 prosent dersom de delvis gjennomførte. Regjeringens mål var å gi insentiv til at flest mulig arrangementer ble gjennomført innenfor de gjeldende restriksjonene.

I perioder der samfunnet var helt nedstengt var samtidig prosentsatsen for avlyste arrangementer også satt til 70.

Ikke alle typer inntekter ble kompensert i støtteordningene som nå er avsluttet. Inntekter fra sponsor- og reklame, pengegaver, medlemskontingenter eller treningsavgifter inngikk ikke som en del av ordningene.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har administrert kompensasjonsordningene på vegne av Kulturdepartementet.

Slik fordelte pengene fra myndighetenes koronaordninger til idretten og frivilligheten seg i de ulike fylkene:

* Agder - 178,5 milioner (1434 unike mottakere)

* Vestfold og Telemark - 228,3 millioner (1904 unike mottakere)

* Viken - 627 millioner (4306 unike mottakere)

* Oslo - 911,4 millioner (1872 unike mottakere)

* Innlandet - 254,7 millioner (2267 unike mottakere)

* Rogaland - 281,8 millioner (1637 unike mottakere)

* Vestland - 408 millioner (1890 unike mottakere)

* Møre og Romsdal - 194,1 millioner (1518 unike mottakere)

* Trøndelag - 359, 1 millioner (2574 unike mottakere)

* Nordland - 136,5 millioner (1484 unike mottakere)

* Troms og Finnmark - 143 milioner (1476 unike mottakere)

Kilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet

