Hovland falt én plass på rankingen – Kofstad avanserer på listen

Xander Schauffele, som vant Scottish Open, går forbi nordmannen og er helt oppe på 5.-plass.

Hovland var på 3.-plass på OWGR-rankingen så sent som i mars, men etter en svak periode er han nå helt nede på 9.-plass.

Mens Norges best rangerte golfspiller har slitt, har de to neste nordmannen på listen imponert. Kristian Krogh Johannessen ligger på 284.-plass, etter at han vant sin første challengerturnering for en drøy uke siden.

21 plasser bak ham finner man Espen Kofstad, som har avansert 75 plasser på rankingen de to siste ukene. 34-åringen endte på 13.-plass da han debuterte på PGA-touren i helgen.

