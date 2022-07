Guro Pettersen på eksklusiv keeperliste

Totalt er det nå sju keepere som har startet for Norge i EM-, VM- eller OL-sluttspill, og åtte som har hatt spilletid, på 91 kamper.

– Det er vel ikke så mange på den lista, nei. Det var godt å få den mesterskapsdebuten. Det var et spesielt øyeblikk, etterlengtet og godt, sier Pettersen til NTB.

Hun var på sin første landslagssamling i 2012, men måtte vente et tiår på debuten. Den fikk hun som 30-åring i april, med et halvtimes innhopp for Cecilie Fiskerstrand i VM-kvalifisering mot Kosovo i snøværet i Sandefjord. Etter Fiskerstrands korsbåndskade vant hun kampen om keeperplassen og spilte de to siste oppkjøringskampene før hun voktet målet i 4-1-seieren over Nord-Irland i Southampton.

Vålerenga-keeperen var eneste hjemlige spiller i startoppstillingen mot nordirene. Alle utespillerne hører hjemme i en av de fem største europeiske ligaene.

Store hansker

Mandag venter en motstander at et helt annet kaliber når England står imot i Brighton.

– Vi har analysert England for å se hvordan vi skal forsvare oss best mulig, og hvordan vi kan såre dem. Det er mulig. Norge slo England i 2019, sist vi møtte dem. Vi må bare være smarte i det vi gjør, sier Pettersen, som er eneste spiller fra Nord-Norge i EM-troppen.

Hun har store keeperhansker å fylle. Ikke siden 1989 har en annen keeper enn Bente Nordby, Ingrid Hjelmseth eller Reidun Seth voktet Norges mål i EM. De tre tok til sammen sju EM-medaljer, og Nordby vant gull i både VM, OL og EM.

Keeperne

Dette er Norges sluttspillkeepere, rangert etter antall kamper:

* 44: Bente Nordby (VM 1996-gull, OL 1996-bronse, EM 1997, VM 1999, OL 2000-gull, EM 2001-bronse, VM 2003, EM 2005-sølv, VM 2007)

* 26: Ingrid Hjelmseth (EM 2009-bronse, VM 2011, EM 2013-sølv, VM 2015, EM 2017, VM 2019)

* 12: Reidun Seth (EM 1991-sølv, VM 1991-sølv, EM 1993-gull, EM 1995-bronse)

* 4: Erika Skarbø (OL 2008)

* 2: Janne Andreassen (EM 1987-gull)

* 2: Hege Ludvigsen (EM 1989-sølv)

* 1: Guro Pettersen (EM 2022)

Skarbø kom inn for Hjelmseth ved pause i en kamp i 2011, Silje Vesterbekkmo kom inn for Hjelmseth i det 79. minutt i en kamp i 2015.





Ludvigsen spilte også alle seks kamper i Fifas kvinneturnering (prøve-VM) i Kina i 1988, som Norge vant.

(©NTB)