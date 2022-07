Van Aert smadret konkurrentene og hindret Pogacar-hat trick i Touren

Belgieren viste kjempekrefter da alt skulle avgjøres i den knallharde avslutningen, og tok med det sin åttende etappeseier i Tour de France. Van Aert vant like foran Michael Matthews og Tadej Pogacar.

Ingen nordmenn maktet å hevde seg i avslutningen.

De første kilometerne av den 186 kilometer lange etappen fra Dole til Lausanne ble dramatiske da flere ryttere deiset i bakken. Blant dem var Pogacar, men den gulkledde sloveneren kom seg raskt på sykkelen og fikk kontakt med hovedfeltet.

Verre gikk det med Andreas Leknessunds amerikanske lagkamerat i DSM, Kevin Vermaerke, som måtte bryte årets ritt etter massevelten. Det samme måtte Astana-rytter Gianni Moscon.

Bruddkampen på fredagens etappe gikk langt roligere for seg enn på de to foregående, og det dannet seg raskt en bruddtrio bestående av Mattia Cattaneo, Fred Wright og Frederik Frison.

Fred Wright vant den innlagte spurten i bruddet, mens Jasper Philipsen var sterkest blant rytterne i hovedfeltet.

Trioen i front fikk på det meste tre og et halvt minutt ned til hovedfeltet, men etter litt over 50 kilometer begynte avstanden å synke. Med drøye seks mil til mål takket Frison for seg, og bruddet var redusert til to ryttere.

Med litt under én mil til mål var det slutt også for Cattaneo, og Wright måtte holde unna for hovedfeltet i ensom majestet. 3,5 kilometer før mål var bruddets siste mann spist opp før Van Aert viste krefter og spurtet til seier.

