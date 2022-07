Tre Lyn-spillere fra start da Spania snudde kampen og vant EM-finalen på overtid

Finalen var Norges første siden 2011, da J19-landslaget med blant andre Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten tapte 1-8 i finalen mot Tyskland.

Finalen elleve år senere ble langt jevnere, men Norge måtte til slutt gi tapt.

Iris Omarsdottir ga Norge ledelsen etter fem minutter. Målet ble framprovosert av Kyvåg, som vant ballen før hun lekkert spilte fram Omarsdottir foran mål. Stabæk-spissen scoret sikkert.

Men Spania dominerte kampen og utlignet etter 37 minutter ved Ane Elexpuru, som utnyttet svakt forsvarsspill fra Norge.

Spania fikk et mål kontroversielt annullert for offside etter 41 minutter og presset på for ledermålet da Norge fikk en utrolig sjanse etter 68 minutter. Kyvåg fikk skyte på blank kasse fra to meter, men avslutningen med utsiden av foten seilet utenfor.

Det utnyttet Spania, som scoret vinnermålet tre minutter på overtid ved Júlia Bartel. Tross skuffelse i finalen kan Norge og landslagstrener Hege Riise gå med hevet hode etter et flott mesterskap.

[ Flere lokale jenter til EM-finale: – Nesten uoppnåelig ]

Profilene sto fram

Finalen kunne fort hatt en annen karakter fra start. Like før åpningsmålet til Omarsdottir, fikk Fiamma Iannuzzi avsluttet fra sju meter og så ut til å sende Spania i føringen. Det ville ikke Panengstuen ha noe av, for Kolbotn-keeperen slang seg kjapt til siden og avverget til corner.

Panengstuen hadde en matchvinnerredning på tampen av semifinalen mot Frankrike og den tidlige redningen mot Spania gjorde at Norge kunne ta ledelsen etter fem minutter av finalen.

Kyvåg og Omarsdottir har vist seg ordentlig fram i mesterskapet og gjorde alt rett på Norges åpningsmål. Kyvåg dro på seg to forsvarsspillere etter å ha kjempet til seg ballen og spilte fram Omarsdottir i riktig tidspunkt. 18-åringen banket ballen i mål.

Landslagssjef Hege Riise forventet at Spania ville ha ballen mye og det var også kampbildet resten av 1. omgang. Utligningen til Spania kom derimot ikke fra etablert angrepsspill.

Snaut ti minutter før hvilen utlignet Spania etter at et utspill fra Panengstuen ble headet tilbake bak Norges forsvar. Lyns Maria Fink bommet i klareringsforsøket og sendte Ane Elexpuru alene med keeper. Avslutningen til den spanske spissen var akkurat god nok til å overliste Panengstuen, som fikk en hånd på ballen.

[ Hege Riise før EM-finalen: – Det største man kan oppnå ]

Skjebnesvanger miss

Etter 42 minutter jublet Spania for det de trodde var et ledermål. Barcelona-talentet Martina Fernandez avsluttet i boksen etter en corner, men Iannuzzi sto i offsideposisjon. Spanjolen så ikke ut til å hindre sikten til Panengstuen, men linjedommer hadde flagget oppe og målet ble annullert.

Spania hadde klart initiativet i kampen også etter pause, men Norge fikk en enorm mulighet til å ta ledelsen etter 68 minutter. Kyvåg ble spilt i bakrom og fikk et åpent mål å sette ballen i, etter at hennes første avslutning ble reddet av keeper. Men da hele målet sto og gapte klarte Kyvåg å sette ballen utenfor fra to meter.

Den forspilte muligheten var den siste store sjansen Norge fikk i finalen. Det norske laget holdt lenge unna mot Spanias offensiv, men like før dommer skulle blåse og sende kampen til ekstraomganger scoret Bartel. Inbytter Carmen Alvarez dro seg flott fri i boksen og spilte inn til Bartel foran mål.

Dermed ble det finaletap i J19-EM for Norge for femte gang. Flere av Norges unge håpefulle la seg ned på bakken og gråt da sluttsignalet lød, mens Spania kunne juble for EM-gull.

[ EM-stjernene imponert over J19-laget: – Utrolig kjekt å se ]