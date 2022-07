Sykkelekspert med tirade etter UAE-manøver: – Maktmisbruk av de store lagene

Manøveren ble satt i gang like etter at gruppe på tre ryttere kom seg løs fra hovedfeltet etter starten i franske Dole. Årsaken var at lagets kaptein og sammenlagtleder, Tadej Pogacar, gikk ned i en massevelt tidlig på etappen.

I TV 2s studio freste sykkelekspert Mads Kaggestad.

– Jeg synes det er «harry». Det bør ikke skje. Jeg synes det er maktmisbruk av de store lagene å holde på sånn, tordnet Kaggestad, før han fortsatte:

– Hvis de har lyst til å angripe, så må de få lov til det. Det skal ikke være fysiske begrensninger hvis noen ønsker å angripe. Det er helt feil måte å gjøre det på.

Sammenlagtleder Tadej Pogacar gikk tidlig i bakken under etappen, men var trygt plassert i hovedfeltet da laget valgte å bruke hele bredden i front.

Med litt over 130 kilometer igjen av etappen ligger Mattia Cattaneo, Fred Wright og Frederik Frison i brudd. Trioen har drøye tre minutter ned til hovedfeltet.

