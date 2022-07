Kayla (12) og Marcus (15) fikk drømmedag med Hovland

De tre plassene i Hovlands «flight» under veldedighetsturneringen ble auksjonert bort, og ble til slutt solgt til en anonym person for 350.000 kroner.

Kort tid etter auksjonen sendte vinneren en epost til arrangøren og sa at han ønsket å gi bort to av plassene til noen unge lovende juniorer. Det ble Kayla og Marcus.

– Skikkelig snill fyr. Jeg snakket masse med ham og han var en av de snilleste personene jeg har møtt. Det er skikkelig gøy at han kjøpte de billettene og at jeg fikk den plassen. Jeg er skikkelig takknemlig for det.

Det sa Goosen til NTB etter de fire hadde gått ferdig runden sin under «Wright Invitational 2022».

– Den har vært helt syk. Den har gått så bra og jeg har lært masse av ham, sa Raastad til NTB og fortsatte:

– Han er så hyggelig, snill og omtenksom. Jeg takket ham så mange ganger jeg kunne. Jeg har fått nummeret hans nå, så når jeg blir eldre kan jeg bli sponset.

[ Nytt mareritt for Hovland – misset cuten i Scottish Open ]

– Man må jobbe hardt

De to supertalentene fikk dermed tilbringe hele fredagen med Hovland på Vestfold Golfbane, og fikk med seg noen gode triks og tips på veien.

– Han ga meg noen tips om hva som skal til. Man må jobbe hardt og tørre å gjøre din ting. Ikke bare kopiere andre, bare gjøre det som funker for deg og kjøre på, fortalte Goosens.

– Hva tar du med deg fra denne dagen?

– Det er jo det at jeg har fått lov til å gå med en av verdens beste golfspillere og jeg har lært masse av ham. Han er veldig hyggelig, og det er lett å snakke med han.

[ Hovland pepret med spørsmål om omstridt golfsatsing: – Fikk et tilbud i fjor ]

– Veldig imponerende

Hver gruppe på fire spilte sammen som et lag, i noe som kalles for scramble, hvor Raastad fikk æren av å avslutte ballet.

– Det var veldig omtenksomt av Markus og Hovland at jeg fikk sette den siste putten, sa 12-åringen stolt.

Hovland, som er rangert som nummer åtte i verden, var veldig imponert over de to lovende golftalentene.

– Det var veldig imponerende. Første slagene de slo var helt strøkene. De gikk langt og rett og det så ut som de hadde gjort det i mange, mange år. Det var liksom ikke noe big deal. Så det var veldig imponerende og jeg håper de fikk noe ut av dagen, sa Hovland til TV 2.

[ Hovland nesten sist i Scottish Open – fire slag over par etter dag 1 ]