Haaland får draktnummer 9 i City: – Vi sees snart

Manchester-klubben presenterte Haalands draktnummer på Twitter lørdag kveld.

Gabriel Jesus spilte med draktnummeret for Manchester City sist sesong, men brasilianeren ble nylig solgt til Arsenal.

Det åpner opp for at Haaland kan spille med draktnummeret han hadde i store deler av karrieren i Borussia Dortmund. Nordmannen spilte med nummer 17 da han ankom den tyske klubben, men var nummer 9 de to siste sesongene.

De to siste årene har Haaland også spilt med det ikoniske spissnummeret på Norges landslag.

– Vi sees snart, sa Haaland i et annet Twitter-innlegg fra City.

Søndag skal Haaland og de andre City-signeringene bli presentert for fansen på Manchester Citys hjemmebane. I tillegg til Haaland har City kjøpt den engelske landslagsspilleren Kalvin Phillips fra Leeds og hentet keeper Stefan Ortega gratis fra Arminia Bielefeld.

I tillegg vil klubben presentere Haalands spisskollega Julian Alvarez, som ble kjøpt fra River Plate i januar, før han fullførte sesongen med argentinerne på lån.

