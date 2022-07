Forspilte sjanser i målløst oppgjør mellom Strømsgodset og Odd

Det er første gang Odd går av banen med poengdeling denne sesongen. I løpet av de 13 første kampene har laget fra Grenland enten vunnet eller tapt, og det kunne fort kommet et vinnermål til ett av lagene på «Gamle Gress» i Drammen.

For både vertene og gjestene forspilte både mange og store muligheter i løpet av kampen. Godset åpnet kampen best og kunne ledet allerede etter tre minutter, men Odd hadde også sine muligheter til å score før pause.

Etter hvilen fikk lagene hver sin kjempesjanse i løpet av det første kvarteret. Kristoffer Tokstad var nærmest nesten direkte etter pause, da han skjøt utenfor fra veldig kort hold.

Uavgjort gjør at Godset blir værende på 5.-plass med 21 poeng etter 14 kamper. Odd har to poeng færre etter like mange kamper og ligger på 8.-plass.

Neste helg spiller Strømsgodset borte mot Tromsø, mens Odd tar imot serieleder Lillestrøm hjemme i Skien.

Sjanser begge veier

Det ble action fra første spark på ballen i Drammen lørdag, der hjemmelaget kom raskest ut av startblokkene. Etter tre minutter sendte nesten Lars-Jørgen Salvesen hjemmefansen til himmels, da han klinte til med en akrobatisk avslutning som suste like over tverrligger.

Godset styrte det meste den første halvtimen, men Odd hadde også sine muligheter før pause. Etter en snau halvtime fikk Josh Kitolano sjansen til å gi bortelaget ledelsen, men headingen i boksen der Kitolano sto helt alene, gikk utenfor.

Like etter kom en stor sjanse til hvert av lagene. Først ut var Strømsgodset etter 34 minutter, da Tokstad klinte ballen over fra god posisjon, og tre minutter senere avsluttet Odds venstreback Josef Baccay like utenfor på volley.

Gigantmuligheter

Det burde kommet et mål etter alle sjansene i første omgang, men ingen av mulighetene var i nærheten av å være like stor som sjansen til Tokstad et snaut minutt ut i 2. omgang. Johan Hove sendte ballen inn i boksen, der Tokstad kom alene på to meters hold på bakre stolpe, men avslutningen gikk i nettveggen.

Etter en snau time sendte Odd-keeper Leopold Wahlstedt en fantastisk pasning i bakrom til Kitolano, som kom alene med Godset-keeper Viljar Myhra. Gustav Valsvik fikk slengt seg ned og delvis blokket skuddet til Kitolano som også gikk via hansken til Myhra og ut til corner.

Etter 77 minutter kunne Salvesen fort fått straffe. Spissen falt i boksen ved ett innlegg etter å ha blitt holdt i armen av Odd-kaptein Steffen Hagen. Dommer Daniel Higraff så ingen grunn til å peke på straffemerket.

Noen minutter senere var Odd misfornøyde med dommeren, da han blåste frispark framfor å gi Odd fordel og la spillet gå da bortelaget var på vei gjennom.

