Kjemperunde for Kofstad – kjemper om topplasering i PGA-debuten

Kofstad åpnet runden med fire strake hull på par. Så vartet han opp med to birdier på rad, og to hull senere høynet han med en eagle (to slag under par).

Med par på det niende hullet står Kofstad på fire slag under par etter halvspilt 2. runde.

På torsdagens åpningsrunde gikk nordmannen tre slag under par. Dermed er 34-åringen totalt på -7, og det gir ham en foreløpig delt 12.-plass.

Canadiske Adam Svensson leder med 14 slag under par etter å ha gått 13 hull fredag.

Kofstad har kun ett slag opp til Aaron Cockerill på 5.-plass.

Det var i utgangspunktet bare de 50 beste på europatour-rankingen som skulle delta på PGA-turneringen i Kentucky, men de fleste, inkludert Viktor Hovland, valgte denne uken å spille Scottish Open. Det ga 95.-rankede Kofstad muligheten.

Han kommer fra karrierebeste på europatouren med en 9. plass i Irish Open.

Runden pågår fortsatt.

