Tennisrebellen Kyrgios til sin første Grand Slam-semifinale

Han danket ut chileneren Cristian Garín med sifrene 6-4, 6-3, 7-6 (7-5). Med det er han klar for sin første Grand Slam-semifinale.

Kyrgios skal opp mot enten den spanske legenden Rafael Nadal eller Taylor Fritz fra USA i fredagens duell om finalebillett.

Avansementet kom dagen etter at Kyrgios' advokat bekreftet at 27-åringen er siktet for å ha mishandlet en tidligere kjæreste. Han må møte i retten hjemme i Australia i august.

Kyrgios er kjent for sin utradisjonelle oppførsel på tennisbanen. Han har vist utløp for temperamentet sitt ved flere anledninger også i årets Wimbledon-utgave.

Han ble blant annet bøtelagt med 10.000 dollar (snaut 100.000 kroner) for å spytte mot en tilskuer. Episoden skjedde i første runde. Noen dager senere fikk Kyrgios en bot på 40.000 kroner for stygg språkbruk i et hett oppgjør mot Stefanos Tsitsipas.

[ Tennisprofilen Kyrgios siktet for overfall – må møte i retten i august ]