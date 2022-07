Nadal kriget seg videre etter store skadeproblemer – møter Kyrgios i semi

Etter over fire timer sto Nadal igjen som vinner på centercourten i London. På veien måtte han holde smertene i sjakk. Spanjolen gikk seirende ut med sifrene 3-6, 7-5, 3-6, 7-6 (10-4).

Nadal har sine skavanker. Onsdag slet han med et mageproblem og så skadeskutt ut i andre sett, men det stoppet ham ikke fra å fortsette jakten på sin 23. Grand Slam-tittel.

Fritz bød tidvis på mye smart serving. I første sett kom amerikaneren tilbake fra 1-3 og vant det etter seier i fem strake game. Senere satte 24-åringen press på Nadal ved også å vinne tredje sett, men legenden responderte som så ofte før.

Fredag skal Nadal opp mot Nick Kyrgios (27). Australieren danket ut Cristian Garín fra Chile med 6-4, 6-3, 7-6 (7-5) og er klar for sin første Grand Slam-semifinale.

Ventetid

Gress er ikke Nadals favorittunderlag. Kun to ganger har han vunnet Wimbledon (2008 og 2010). I år håper han å stoppe ventetiden og være ett steg nærmere å vinne samtlige fire Grand Slam-turneringer i ett og samme kalenderår.

En slik bragd har ingen greid siden Rod Laver i 1969. US Open spilles i august og september.

Nadal måtte stå over fjorårets Wimbledon på grunn av skade, mens prestisjeturneringen ble avlyst i 2020 på grunn av koronapandemien.

Kontroversiell

Kyrgios’ avansement kom dagen etter at det ble kjent at han er siktet for å ha mishandlet en tidligere kjæreste. Han må møte i retten hjemme i Australia i august.

Utradisjonell oppførsel på tennisbanen blir ofte forbundet med Kyrgios. Han har vist utløp for temperamentet sitt ved flere anledninger også i årets Wimbledon.

Han ble blant annet bøtelagt med 10.000 dollar (snaut 100.000 kroner) for å spytte mot en tilskuer. Episoden skjedde i første runde. Noen dager senere fikk Kyrgios en bot på 40.000 kroner for stygg språkbruk i et hett oppgjør mot Stefanos Tsitsipas.

Den andre semifinalen står mellom regjerende mester Novak Djokovic (Serbia) og Cameron Norrie (Storbritannia).

