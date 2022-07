Mållinjeteknologi berget England-seier da EM åpnet med publikumsrekord

Ballen ble klarert rett innenfor streken, men målet ble godkjent ved hjelp av mållinjeteknologi, til glede for de fleste av 68.871 tilskuere som med stor margin satte ny publikumsrekord i EM.

Den gamle på 41.301 var fra finalen i 2013 mellom Norge og Tyskland.

– Jeg skulle ønske jeg hørte hva landslagssjefen sa til oss da hun samlet oss etter kampen, men det var altfor mye støy, sa Mead til BBC.

– Jeg var ganske sikker på at lobben min var inne. Det er stort å starte turneringen med seier og flott å score for laget mitt. Jeg finner nesten ikke ord.

England kom til kampen med en brennhet resultatrekke bak seg og innfridde ikke de skyhøye forventningene som har gjort laget til den største EM-favoritten, men det ble tre poeng mot et lag som viste at det kan bli en lei nøtt for Norge i den forventede duellen om 2.-plassen i gruppa.

Østerrikerne holdt før kampen opp trøyene til Maria Plattner (kragebeinsbrudd) og Lisa Kolb (koronasmitte), som begge røk ut av troppen rett før EM. Laget har sagt at de skal spille for sine uheldige lagvenninner og ga alt mot storfavoritten. Innledningsvis var østerrikerne best.

Små marginer

England fikk likevel det tidlige ledermålet som roet nervene. Etter et kvarter vant laget ballen høyt på banen, og Chelsea-spiller Fran Kirby vippet ballen i bakrom. Beth Mead tok med ballen på brystet og lobbet den over Zinsberger.

Carina Wenninger så ut til å ha greid en akrobatisk redning på strek da hun sparket ballen ut via tverrliggeren, men mållinjeteknologien viste at hele ballen hadde vært over streken med noen millimeters margin. Målet ble sjekket av VAR for mulig offside, men ble godkjent.

England overtok initiativet, og Østerrike hadde nok med å forsvare seg. Det gjorde laget bra på fullsatte Old Trafford, men England var veldig nær å doble ledelsen rett før pause etter en ny ballerobring høyt på banen. Ellen White vant ballen og serverte Kirby, som sendte den videre til Lauren Hemp alene med keeper. Zinsberger gjorde seg stor og slo ballen over.

England har i EM-oppkjøringen kjørt over lag etter lag og blant annet slått europamester Nederland 5-1. De aller fleste målene er scoret i 2. omgang, men denne gang greide laget verken å kjøre over motstanderen eller punktere kampen i de siste 45 minuttene.

Mary Earps i hjemmemålet måtte gjøre sin første redning kvarteret før slutt, og østerrikerne ropte også en gang forgjeves på straffe .

Stor oppgave

England går til mandagens kamp mot Norge i Brighton ubeseiret i 15 kamper siden Sarina Wiegman ble landslagssjef, med elleville 85-3 i målforskjell. Wiegman ledet Nederland til EM-gull på hjemmebane i 2017 og prøver å kopiere bedriften med England i sommer.

Østerrike viste seg igjen vanskelig å slå og skapte tidvis problemer for Englands forsvar. Et engelsk lag som ellers har scoret mål i bøtter og spann vant bare 1-0 over Østerrike i VM-kvalifiseringskampen i Sunderland i fjor høst.

Om kampen bar bud om at det er mulig å komme på talefot med England, viste den også at Østerrike kan bli en lei motstander for Norge i den tredje og avgjørende gruppekampen 15. juli.

---

Kampfakta:

EM kvinner onsdag, gruppe A, 1. runde:

England – Østerrike 1-0 (1-0)

68.871 tilskuere på Old Trafford i Manchester

Mål: 1-0 Beth Mead (15).

Lagene :

England (4-2-3-1): Mary Earps – Lucy Bronze, Millie Bright, Leah Williamson, Rachel Daly – Georgia Stanway, Keira Walsh – Beth Mead (Chloe Kelly fra 62.), Fran Kirby (Ella Toone fra 62.), Lauren Hemp – Ellen White (Alessia Russo fra 63.).

Østerrike (4-5-1): Manuela Zinsberger – Laura Wienroither, Carina Wenninger, Viktoria Schnaderbeck (Marina Georgieva fra 76.), Verena Hanshaw – Barbara Dunst, Sarah Zadrazil, Sarah Puntigam, Laura Feiersinger (Marie-Therese Höbinger fra 86.), Katharina Naschenweng (Julia Hickelsberger fra 58.) – Nicole Billa.

---