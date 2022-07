Hynne tror på god mesterskapssommer etter «sjansespill» i NM: – Føler meg bra

Hynne løp inn til seier på 800-meteren i Stjørdal i slutten av juni, og etterpå avslørte hun at hun hadde slitt med en forkjølelse i opptakten.

– Jeg hadde fått streng beskjed om at jeg fikk være med i NM, men at jeg måtte spare krefter og ikke pushe kroppen for hardt, sier hun til NTB.

– Det var litt sjansespill å stille, fortsetter hun.

Hun sier at det er svært viktig for henne å stille opp i det nasjonale mesterskapet. Spesielt med tanke på unge løpespirer ute i Norges land.

– Jeg har kjempelyst til at de skal få lov til å møte de som de ser opp til slik som jeg har gjort. Det at vi beste stiller i NM ser jeg på som veldig viktig, så NM står sterkt for meg og det skal veldig mye til for at jeg ikke stiller, forklarer hun.

[ Hynne skuffet i Stockholm – kenyansk seier på 800 meter ]

Skal få overskudd

I midten av juli venter VM i Eugene, og i august er det EM i München. Der både tror og håper hun at det kan gå fort.

– Nå skal jeg få enda mer overskudd og kjenne at kroppen tar seg helt inn. Vi reiser snart til USA og da skal jeg være veldig godt forberedt og få en god akklimatisering, sier Hynne.

– Det gleder jeg meg masse til og jeg tror det kommer til å gå veldig bra. Jeg har hatt god stigning og fikk veldig gode svar på Bislett.

[ Slik var Bislett-kvelden, minutt for minutt ]

Jakter bestenotering

– Skal du ned mot «pers» i løpet av sommeren?

– Jeg håper og tror det. Jeg er veldig håpefull og har følt meg veldig bra den siste tiden. Det er definitivt noe som jeg drømmer om og vet at jeg kan få til. Så er spørsmålet om det skjer eller ikke i år, man kan aldri forutse hva som skjer. Man må være tålmodig og prøve å nyte prosessen underveis, men jeg er på en god plass og har veldig troen på at det kommer til å skje en gang fram i tid, sier Hynne.

Hun har ikke helt bestemt seg for hva som er målsettingen i VM, men peker på at hun hvert fall håper å komme seg til finale.

– Drømmen min er alltid å komme meg til finale og kjempe om de beste plasseringene. Samtidig så kommer vi til å se når det nærmer seg hva vi føler det er realistisk å sette seg som målsetting. Å strekke seg etter det som vi håper vi an oppnå med litt bedre stang-inn.

[ Norges friidrettsprofiler unngår flytrøbbel før USA-VM ]