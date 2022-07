Norges friidrettsprofiler unngår flytrøbbel før USA-VM

Mandag ble det klart at samtlige SAS-piloter går ut i streik. Det rammer svært mange reisende i Skandinavia, og idretten er heller ikke uberørt.

Tromsø må finne alternative ruter for å komme seg sørover for spill i Eliteserien senere i uken. Den norske VM-leiren i friidrett går derimot fri for streiketrøbbel.

– Jeg har fått opplyst at vi har alle på flighter som ikke er berørt av streik, sier medieansvarlig Morten Olsen i Norges Friidrettsforbund til NTB.

Utøverne er booket på ulike avganger. Forbundet legger opp til å samle troppen i lavlandet i Berkeley i California en uke før VM. Mesterskapet holdes i Eugene i Oregon og starter 15. juli.

