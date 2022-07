Kyrgios-suksessen fortsetter i Wimbledon – til første kvartfinale på åtte år

Den australske tennisstjernen vant mandagens 4.-rundekamp med settsifrene 4-6, 6-4, 7-6 (7-2), 3-6, 6-2.

Kyrgios hadde antydninger til problemer med høyre skulder tidlig i oppgjøret, og amerikanske Nakashima tok det første settet. Likevel vant Kyrgios de to neste til tross for at han måtte ta en medisinsk timeout og trengte behandling.

Nakashima utlignet til 2-2, men i det femte og avgjørende settet var Kyrgios klart sterkest etter to servebrudd.

Australieren er kjent for sin utradisjonelle oppførsel på tennisbanen. Han har vist utløp for temperamentet sitt ved flere anledninger i den prestisjetunge gressturneringen i England.

Han ble blant annet bøtelagt med 10.000 dollar (snaut 100.000 kroner) for å spytte mot en tilskuer. Episoden skjedde i årets første Wimbledon-runde. Noen dager senere fikk han en bot på 40.000 kroner for stygg språkbruk i et hett oppgjør mot Stefanos Tsitsipas.

Kyrgios, som er ranket som nummer 40 i verden, møter chilenske Christian Garin (43.-plass på ATP-rankingen) i kvartfinalen.

[ Kyrgios hudflettet dommeren i Wimbledon-seier: – Er du dum? ]