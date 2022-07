Uhrenholdt Jacobsen åpner opp: – Elsker en av samme kjønn

«Etter dager i sjokk og lammelse over hat og voldshandlinger i Oslos gater, har jeg erkjent at jeg også kunne vært et mål for dette absurde. Fordi jeg elsker en av samme kjønn», skriver Jacobsen på sin Instagram-konto.

VG omtalte saken først.

Det er åtte dager siden to ble drept og flere såret i masseskytingen i Oslo. En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.

«Jeg har aldri skammet med eller vært redd – jeg har vært så inderlig stolt og glad. Men så er det likevel bare min innerste krets som har visst», fortsetter Jacobsen.

Hun var i lang tid en av de største stjernene i langrennssirkuset før hun la opp i 2020. 35-åringen jobber for tiden som lege.

