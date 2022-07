Sarpsborg fikk keeperen utvist – vant ellevilt drama

Rødt kort, høy temperatur og sju mål – flere av det vakre slaget – sto på menyen da Sarpsborg til slutt klarte å berge tre poeng i hjemmemøtet med Sandefjord søndag.

– Vi startet med godt tempo og scoret to mål. Etter det vet jeg ikke hva som skjedde. Det så ut som vi spilte i 5. divisjon og klarte ikke treffe på en eneste pasning, sa Sarpsborgs midtbanemann Anton Salétros til Discovery.

Han mente laget må klare å luke vekk de dårlige periodene underveis i kampene.

– Det er sterkt det vi gjør etter pause, og det tar vi med oss. Vi må likevel bli ferdige med det vi gjør i første omgang og få opp bunnivået vårt, fortsatte svensken.

Pangstart

Vertene gikk opp i en tidlig to måls ledelse takket være to mål fra Mikkel Maigaard.

Halvveis ut i omgangen reduserte Alexander Ruud Tveter for Sandefjord. Deretter fikk Sarpsborgs målvakt Simen Vidtun Nilsen marsjordre for å ha handset utenfor sekstenmeteren et drøyt kvarter senere.

Inn kom 18 år gamle Leander Øy til sin Sarpsborg-debut.

– Jeg vet egentlig ikke helt hva jeg skal si (om debuten). Jeg sitter på benken der og nyter fotball og fint Sarpsborg-vær, og plutselig må jeg inn, lo han etter kampen.

– Det var to-tre sekunder med litt nerver, og så var det egentlig bare veldig morsomt, sa Øy videre.

Etter 44 minutter klinket Deyver Vega inn utligningsmålet fra distanse, og lagene gikk til pause på stillingen 2-2.

Intenst

Drøyt fem minutter etter hvilen var hjemmelaget tilbake i ledelsen etter at Salétros var sikker fra krittmerket. Det var målscoreren som gikk ned i feltet i forkant.

Sandefjord klarte aldri å utnytte fordelen av å være 11 mot 10, og drøyt halvveis ut i omgangen la Junior Ngouali på til 4-2 for Sarpsborg. Gjestene hadde likevel ingen planer om å gi seg, og Mohamed Ofkir satte 4-3 bare få minutter senere.

Tross et voldsomt trykk fra Sandefjord i sluttminuttene, klarte Sarpsborg å ri av stormen. Gjestene måtte til slutt reise hjem med null poeng i bagasjen.

– Jeg så for meg en målrik kamp mellom to offensive lag. Selvfølgelig er jeg veldig skuffa. Vi spiller over en omgang med én mann mer. Vi må bare fortsette å krige og forsøke å spille vårt spill. Vi stresser litt, og vi er ikke gode nok i andre omgang. Det er for svakt, erkjente Sandefjords Ofkir etter kampen.

Seieren bringer Sarpsborg opp på en foreløpig 5. -plass på tabellen, mens Sandefjord blir liggende på 12. -plass.

Neste runde reiser Sarpsborg til Aspmyra når de møter Bodø/Glimt, mens Sandefjord tar imot Aalesund.

