Kloster knuste Iuels norske rekord på 400 meter hekk

Det er over sekundet bedre enn hennes tidligere rekord på 54,99, og 81 hundredeler bedre enn Amalie Iuels rekord i øvelsen. Kloster løp for første gang under 55 sekunder i mai, men har tydelig tatt store steg siden da.

Det lover godt foran VM i Eugene der Kloster er satt opp for å løpe øvelsen. Tiden på 53,91 er det niende beste i verden i år og hun er nummer to i Europa, skriver Friidrett1.

I august er det EM i München.

32-åringen vant stevnet i La Chaux-de-Fonds klart, der finske Viivi Lehikoinen løp inn til 2.-plass på 55,57.

Kloster viste også god form under NM i Stjørdal nylig og vant både 100 meter og 200 meter. Hun satte personlig beste på 100-meteren før regn ødela en mulig kjempetid på 200-meteren.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen