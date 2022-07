Hauger ute av Silverstone-løpet etter ekkel krasj – ingen alvorlig skade

Hendelsen skjedde allerede på den første runden av hovedløpet. Nissany presset Hauger ut av banen, og nordmannen fikk i forbindelse med det ødelagt hjulstillingen på bilen. Deretter skled Haugers Prema-bil en stund på gresset før han krasjet i Nissany i stor fart da Dams-føreren skulle svinge til venstre.

Bilen til Hauger var i en kort stund oppå Nissanys bil, men det så ut til å gå fint med israeleren. Hauger gikk ut av bilen for egen maskin, men 19-åringen så noe plaget ut og haltet litt. De to ble deretter kjørt til medisinsk test, noe som er obligatorisk om man er involvert i et sammenstøt.

Senere kunne pappa Tom Erik Hauger opplyse overfor Viaplay at Hauger er «OK», men at han må bli på legesenteret en stund grunnet høye G-krefter. Det ble tidligere opplyst at han hadde pådratt seg en skade på håndleddet, men at et brudd er utelukket.

Hauger har til tider vært veldig uheldig i starten av Formel 2-sesongen, men i de to siste rundene har han tatt sine to første seirer i Formel 2-mesterskapet. Først vant han sprintløpet i Monaco før han vant hovedløpet i Baku.

Han startet langt bak søndag og hadde ikke avansert noe før uhellet med Nissany inntraff.

Nordmannen ga seg selv et tøft utgangspunkt da han ble nummer 13 på kvalifiseringen, og lørdag falt han to plasser i sprintløpet og ble nummer 15.

Løpet på Silverstone pågår fortsatt.

