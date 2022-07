Haugen fikset tre AaFK-poeng med nydelig solomål: – Ekstremt viktig

Det skulle ta 52 minutter før ballen endelig gikk i mål i kampen mellom Aalesund og Strømsgodset.

Nenass slo en nydelig ball mot Haugen, som dro seg inn fra venstre, dro av to mann og fyrte av en avslutning. Viljar Myhra fikk en hånd på skuddet, men klarte ikke å hindre baklengsmålet.

– Det var jo akkurat som bestilt, det var jo det. Det var veldig viktig at den satt for meg. Det er ikke så mye å kommentere, det er bra gjort, sa Haugen til Discovery.

Vertene fortsatte å presse på for en dobling, og var flere ganger veldig nære å få uttelling.

Først spilte Haugen opp Torbjørn Kallevåg, som prøvde seg mot nærmeste hjørnet. Han traff nettveggen, og deretter slo Isak Dybvik Määttä et farlig innlegg inn i boksen uten at noen nådde fram.

– Denne var viktig. Det var ekstremt viktig å vinne denne kampen, Vi fikk tatt ut det siste vi hadde, så det var utrolig deilig, sa Aalesund-trener Lars Arne Nilsen.

– Pinlig

79 minutter inn i kampen trodde Gustav Valsvik at han hadde utlignet for gjestene da han satte ballen i mål, men etter noen lange sekunder blåste dommerne for offside.

– Det er pinlig. Hun sier at hun endret mening etter at hun ser på storskjermen, og jeg vet ikke om det er helt etter regelboken, sa Valsvik.

– Ja, vi er litt forbannet på det nå, selvfølgelig. Det sier seg selv. Bildene taler for seg selv, mente Godset-trener Håkon Wibe-Lund.

Etterlengtet

Nyopprykkede Aalesund vant endelig etter en litt trå periode med ett tap og to uavgjort på sine tre siste kamper i Eliteserien. De røk også ut av cupen i tredje runde mot Lillestrøm onsdag.

Likevel ligger de helt oppe på 7.-plass på tabellen med 19 poeng på 13 kamper.

Strømsgodset kom derimot fra en meget sterk rekke, med unntak av bortetapet mot Sarpsborg 18. juni. Godset hadde vunnet over Rosenborg, Vålerenga, Viking og Lillestrøm samt spilt uavgjort mot de regjerende seriemesterne Bodø/Glimt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen