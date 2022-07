Ruud senket Glimt ni minutter på overtid. - Det var aldri noe straffespark

Det ble intense sluttminutter i kveldsola i Skien. Isak Helstad Amundsen trodde han reddet ett Glimt-poeng med sin utligning sju minutter på overtid, men sekunder senere fikk vertene straffe i andre enden av banen.

Den muligheten tok Ruud vare på med et sikkert spark.

– Helt fantastisk. Det kunne ikke blitt bedre, sa Ruud til Discovery etter kampen.

Med seieren klatret Odd opp til 6.-plass og ligger bare ett poeng bak Bodø/Glimt med én kamp mer spilt. De siste to årenes mesterlag måtte igjen avgi poeng.

– Vi får dårlig betalt i dag, men sånn er det av og til. Men det blir ekstra bittert når vi slipper inn ni minutter på overtid, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen som var sterkt kritisk til dommeravgjørelsen da Odds Abel Stensrud ble felt.

– For meg er ikke det straffespark én gang i året, dessverre, mente Knutsen om dommeravgjørelsen.

Gammel kjenning

Tidligere Bodø/Glimt-spiller Milan Jevtovic sendte Odd i føringen etter 19 minutter. Han kom til et skuddforsøk som Nikita Haikin ga retur på, og det ga serberen en ny mulighet. Denne gangen feilet han ikke.

Amahl Pellegrino utlignet for Bodø/Glimt ti minutter senere. Inne i 16-meteren kom han til en avslutning som gikk helt nede ved stolperota.

Skien-klubben gikk opp i ledelsen igjen et kvarter ut i andreomgangen. Conrad Wallem tok ned en bakromspasning, passerte Haikin på vei ut og noterte seg for sin første scoringen i Eliteserien denne sesongen.

Overtidsdrama

Odin Bjørtuft ble utvist etter 84 minutter da han sparket Pellegrino i ansiktet i et forsøk på å klarere ballen. Det medførte at Bodø/Glimt presset fram en utligning da innbytter Amundsen styrte inn 2-2 med hodet.

Like etterpå ble det kaotisk i motsatt banehalvdel da Japhet Sery Larsen lagde straffespark i duell med Abel Stensrud. Ruud gjorde ingen feil fra krittmerket.





Nytt poengtap

Bodø/Glimt har ikke vært like dominerende i år som de to foregående sesongene. For øyeblikket ligger nordlendingene på 5.-plass med tolv kamper unnagjort.

Dermed forblir avstanden på åtte poeng til serieleder Lillestrøm.

Neste helg har Odd bortekamp mot Strømsgodset på Marienlyst, mens Bodø/Glimt gjester HamKam på Briskeby.

KAMPFAKTA

Odd – Bodø/Glimt 3-2 (1-1)

Skagerak Arena: 3748 tilskuere.

Mål: 1-0 Milan Jevtovic (18), 1-1 Amahl Pellegrino (28), 2-1 Conrad Wallem (58), 2-2 Ulrik Saltnes (90), 3-2 Espen Ruud (str. 90).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Filip Rønningen Jørgensen, Abel William Stensrud, Milan Jevtovic, Odd, Marius Høibråten, Japhet Sery Larsen, Bodø/Glimt.

Rødt kort: Odin Bjørtuft (83), Odd.

Odd (4-3-3): Leopold Wahlstedt – Espen Ruud, Odin Bjørtuft, Steffen Hagen, Josef Baccay – Filip Rønningen Jørgensen, Solomon Owusu, Joshua Kitolano – Conrad Wallem, Tobias Lauritsen (Abel William Stensrud fra 57.), Milan Jevtovic (Ivan Mesik fra 84.).

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Brede Moe (Japhet Sery Larsen fra 45.), Marius Høibråten, Brice Wembangomo (Isak Helstad Amundsen fra 89.) – Ulrik Saltnes, Elias Kristoffersen Hagen, Hugo Vetlesen – Ola Solbakken (Joel Mvuka fra 87.), Runar Espejord (Victor Boniface fra 70.), Amahl Pellegrino.