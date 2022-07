Jerv stoppet lang tapsrekke – vant første kamp etter koronautbruddet

Dermed stoppet sørlendingene tapsrekken på fem kamper.

Før lørdagens oppgjør hadde Jerv fått sine to siste kamper utsatt etter at laget ble rammet av et koronautbrudd. Dermed hadde de ikke spilt siden 22. juni.

Haugesund, som kom fra en knallsterk 4-2-seier over Viking, hadde muligheten til å ta ytterligere steg ut av nedrykksstriden. Men Jerv ville det annerledes da Schröter sendte Grimstad-laget i ledelsen like før det var spilt 90 minutter.

Jerv lå på nedrykksplass med stusslige sju poeng før kampen. Med seieren over FKH reduserte de luka til Vålerenga og er bare ett poeng bak Oslo-laget.

Avgjørende

Det var en relativt sjansefattig kamp, men etter 71 minutter fikk Jerv-kaptein John Olav Norheim en gyllen mulighet til å sende vertene i ledelsen. Aral Simsir dro seg innover i feltet og spilte ballen videre til Norheim på sju meter. Skuddet ble løftet like over mål.

Etter 83 minutter ble Erlend Hustad byttet ut til fordel for tyske Schröter. Sju minutter senere ble innbytteren forskjellen på lagene da han dro med seg ballen inn i 16-meteren og satte den i mål bak Haugesund-keeper Egil Selvik.

– Det er helt fantastisk, og en følelse jeg nesten ikke kan beskrive. Det føltes ut som jeg scoret på de første to touchene mine etter jeg kom inn, sier matchvinneren til Discovery.

Nedrykksstrid

Jerv vant to av sine første tre aller første kamper på øverste nivå, men siden hadde det kun blitt ett poeng på Grimstad-klubben.

– Vi har to «lette» kamper mot Molde og Rosenborg i de to neste, så det passer veldig bra med tre poeng her i dag, sa en spøkefull trener Arild Sandstø etter lørdagens seier.

Jervs møte med Molde skjer på bortebane onsdag. Haugesund tar neste helg imot HamKam på eget gress.

Eliteserien menn lørdag, 12. runde:

Jerv – Haugesund 1-0 (0-0)

Levermyr stadion: 2090 tilskuere.

Mål: 1-0 Felix Schröter (89).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Amadou Diallo, John Olav Norheim, Aral Simsir, Jerv, Alioune Ndour, Mads Sande, Christos Zafeiris, Haugesund.

Jerv (3-4-3): Øystein Øvretveit – Daniel Arrocha, Ole Martin Kolskogen, Erik Tobias Sandberg – Mikael Ugland (Torje Wichne fra 79.), Mathias Wichmann, John Olav Norheim, Mathias Haarup – Willis Furtado, Erlend Hustad (Felix Schröter fra 83.), Amadou Diallo (Aral Simsir fra 67.).

Haugesund (4-4-1-1): Egil Selvik – Peter Therkildsen, Anders Bloch Bærtelsen, Søren Reese, Nikolas Walstad – Julius Eskesen, Kevin Martin Krygård, Christos Zafeiris, Bilal Njie (Alexander Søderlund fra 67.) – Mads Sande (Martin Samuelsen fra 74.) – Alioune Ndour.

