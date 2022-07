Flere medier: Ronaldo vil bort fra United

The Times var først ute med nyheten lørdag kveld. Senere har også BBC, Sky Sports og overgangskjenneren Fabrizio Romano kommet med tilsvarende opplysninger.

Alle sier at Ronaldo vil vekk hvis United får et anstendig bud i løpet av sommeren. Han har ett år igjen av kontrakten, og blant klubbtoppene skal et salg være uaktuelt.

Portugiseren ble klar toppscorer for de rødkledde med 24 mål på 38 kamper i comebacksesongen på Old Trafford. Den solide statistikken hjalp ikke Manchester-laget til Champions League.

United endte på en svært skuffende 6.-plass i ligaen. Mange peker på at Ronaldos ønske om et klubbskifte et knyttet til den gjeveste europacupen.

37-åringen er tidenes mestscorende i mesterligaen. Han har aldri gått glipp av en CL-sesong siden debuten i gruppespillet i 2003.

