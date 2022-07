Egil Østenstad inn i Haalands team som «finansdirektør»

Haaland skrev nylig under for Manchester City i Premier League, og med spill for storklubben kommer en god lønn og store beløp fra samarbeidspartnere. Det skal Østenstad være med å håndtere, ifølge DN.

Ifølge avisens kilder skal Østenstad, som de siste årene har jobbet som sjef for Private Banking i DNB, være som en «finansdirektør» for den norske fotballstjernens team. Østenstad har også vært sportsdirektør i Viking.

DN skriver at det ikke er bestemt hvilken direkte tilknytning Østenstad vil ha til Team Haaland.

Østenstad har også spilt for Manchester City, der han var lagkamerat med Alfie Haaland. Ingen av partene har ønsket å kommentere opplysningene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen