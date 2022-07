Regn kan skape trøbbel i Tour de France – fare for torden

– Dessverre kommer det en front med nedbør som treffer en gang mellom 17 og 18. Det kan fort bli kraftige lokale byger. Sol og varme kan være plagsomt, men regn er jo det verste med fare for skade. Det skumleste er at det er fare for tordenbyger, forteller meteorolog Roar Teigen til TV 2.

De største kanonene er vanligvis blant de siste som sykler en Tour-tempo, men i år starter de tidlig. Jumbo-Vismas slovenske stjerne Primoz Roglic starter som nummer 21 klokken 16.20, mens regjerende mester Tadej Pogacar (UAE) åpner 45 minutter etter sin landsmann.

I tillegg har etappefavoritter Filippo Ganna og Wout Van Aert senere starttid med 17.03 og 17.04.

TV 2-ekspert Magnus Drivenes tror det kan bli skjebnesvangert.

– Hvis det blir vått og sleipt, kommer man til å tape masse tid på å starte sent. Det blir glattere, man må være mer forsiktig, og man kan ikke ta svingene i samme hastighet. Det kan bli skjebnesvangert, sier han.

Førstemann triller ut av startboden klokken 16.00, mens siste rytter tar fatt på den 13,2 kilometer lange tempoen 18.55.

Fem av Norges seks ryttere i årets Tour de France er inne blant de 55 første på startlista:

4) Edvald Boasson-Hagen (TotalEnergies) 16.03

10) Sven Erik Bystrøm (Intermarché-Wanty) 16.09

43) Vegard Stake Laengen (UAE) 16.43

54) Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty) 16.53

55) Andreas Leknessund (DSM) 16.54

156) Amund Grøndahl Jansen (BikeExchange) 18.35.

