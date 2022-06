Politiet ransaket Tour de France-lag

Laget bekrefter at politiet har sett nærmere på utstyr, støtteapparat og rom på hotellet Scandic Glostrup i Brøndby like utenfor København.

I en pressemelding skriver Bahrain Victorious at undersøkelsen varte i rundt to timer og at ingenting ble tatt fra dem. Ransakingen skjedde på forespørsel fra fransk politi.

Flere ryttere og ansatte på Bahrain Victorious ble også undersøkt i forbindelse med avreise til Tour de France mandag. Det var en fortsettelse på en dopingetterforskning fra fjorårets Tour de France.

Laget mente da at politiet med vilje ville skade dets omdømme.

– Samarbeidet

Bahrain Victorious fikk også sitt hotell ransaket underveis i fjorårets utgave av rittet.

«I forbindelse med søkene i hjemmene til noen av rytterne og de ansatte mandag, ble hotellet vårt ransaket av politiet på forespørsel fra fransk politi. De ransaket alle lagbilene og rytternes rom. Laget samarbeidet fullt ut, og ransakelsen var over etter to timer. Ingenting ble tatt», skriver laget i en uttalelse.

Årets Tour de France-ritt starter i København fredag.

Scandic-hotellets ledelse bekreftet overfor Ekstra Bladet at politiet var i gang med undersøkelser torsdag morgen.

– Politiet ankom litt før klokken 6 og er i gang med å etterforske, sa direktør Jeroen Bishop til avisen.

København-ledet

Visepolitiinspektør Lars Karlsen opplyser til nyhetsbyrået Ritzau at de ransaket hotellet, men ville torsdag morgen ikke bekrefte om det har sammenheng med Bahrain-laget.

– Det handler om en aktuell sak som ikke utgjør noen fare for borgerne, sier han.

Hotellet ligger egentlig ikke innenfor København-politiets distrikt, men Karlsen opplyser at det er de som leder etterforskningen.