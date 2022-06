Korona sender spansk stjerne ut av Wimbledon

Det bekrefter spanjolen selv på Instagram. Bautista Agut er seedet som nummer 17 i årets Wimbledon.

– Jeg har dessverre måttet trekke meg fra Wimbledon. I går begynte jeg å føle meg dårlig, og jeg har nå testet positivt for korona. Symptomene er ikke alvorlige, men jeg tror det er en riktig avgjørelse (å trekke meg). Takk for all støtte. Jeg håper å være tilbake på banen snart, skriver han.

Exiten betyr at colombianeren Daniel Galan går rett til Grand Slam-turneringens tredje runde.

I 2019 nådde Bautista Agut semifinalen i Wimbledon. Der ble det tap for Novak Djokovic, som senere gikk helt til topps etter en høydramatisk finale mot Roger Federer.

Fra før har både Matteo Berrettini og Marin Cilic trukket seg fra turneringen etter koronasmitte.

(©NTB)