Duplantis satte utendørsrekord: – Etter hoppet ble det blackout

– Det betyr mye, det er ekstra spesielt at det er her i Stockholm, min nye hjemmebane. Det er vanskelig å si, men det er så spesielt for meg, sa Duplantis til SVT.

Duplantis tok seg over 6,16 i Stockholm, som er tidenes høyeste stavhopp utendørs. Svensken har også rekorden innendørs på 6,20. Den satte han under VM i Beograd.

– Jeg hoppet med en veldig stiv stav. Jeg prøvde bare å ha så høy fart som mulig i innflygingen, og etter hoppet ble det blackout, fortalte svensken.

I stavhopp er det en samlet verdensrekord, ikke en egen verdensrekord for både innendørs og utendørs som i andre friidrettsøvelser.

– 6,16. Det er helt vilt, når han gjør det så lett som det der. Han har mer inne enn det der, for å si det sånn, sa Lillefosse til NRK om Duplantis.

Prøvde å sette ny norsk rekord

Nordmannen fikk en tung start på Diamond League-stevnet i Stockholm da han rev på sitt aller første forsøk på 5,40.

Han kjempet seg tilbake over både 5,40 og 5,63 i sine to neste forsøk. 21-åringen brukte tre forsøk før han kom seg over 5,73, men svarte sterkt med 5,83 i neste hopp.

Lillefosse har norgesrekorden i stavsprang på 5,86 og prøvde å forbedre den til 5,93. Bergenseren ga det tre forsøk, men rev alle gangene, og endte på 4.-plass.

Guttormsen skuffet

Sondre Guttormsen tok seg over både 5,40 og 5,63 uten problemer, men rev på alle sine tre forsøk på 5,73. Guttormsen endte på en delt 7.-plass med belgiske Ben Broeders.

Amerikanske Christopher Nilsen (5,93) kom på andreplass foran brasilianske Thiago Braz (5,93).

---

RESULTATER

Diamond League-stevne (8 av 12) friidrett i Stockholm, Sverige torsdag:

100 m menn:

1) Akani Simbine, Sør-Afrika 10,02, 2) Reece Prescod, Storbritannia 10,15, 3) Jimmy Vicaut, Frankrike 10,19.

800 m menn:

1) Slimane Moula, Algerie 1.44,60, 2) Benjamin Robert, Frankrike 1.45,11, 3) Gabriel Tual, Frankrike 1.45,29.

1500 m menn (ikke DL):

1) Filip Sasinek, Tsjekkia 3.36,56, 2) Matthew Stonier, Storbritannia 3.36,60, 3) Ronald Musagala, Uganda 3.36,90.

3000 m menn:

1) Domnic Lokinyomo Labalu, utøverne flyktninglag 7.29,48, 2) Jacob Kiplimo, Uganda 7.29,55, 3) Cornelius Kemboi, Kenya 7.31,26. … 8) Narve Gilje Nordås, Norge 7.44,28.

4 x 100 m menn (ikke DL):

1) Nederland 38,70, 2) Danmark 39,26, 3) Finland 39,31.

Diskos menn:

1) Kristjan Ceh, Slovenia 70,02, 2) Mykolas Alekna, Litauen 69,81, 3) Daniel Ståhl, Sverige 67,57.

Lengde menn (ikke DL):

1) Miltiadis Tedoglou, Hellas 8,31, 2) Thobias Montler, Sverige 7,98, 3) Filip Pravdice, Kroatia 7,82.

Spyd menn:

1) Anderson Peters, Grenada 90,31, 2) Neeraj Chopra, India 89,94, 3) Julian Weber, Tyskland 89,08.

Stav menn:

1) Armand Duplantis, Sverige 6,16, 2) Christopher Nilsen, USA 5,93, 3) Thiago Braz, Brasil 5,93. … 4) Pål Haugen Lillefosse, Norge 5,83, 7) Sondre Guttormsen, Norge 5,63.

200 m kvinner:

1) Dina Asher-Smith, Storbritannia 22,37, 2) Mujinga Kambundji, Sveits 22,37, 3) Ida Karstoff, Danmark 22,90.

400 m kvinner (ikke DL):

1) Anna Kiełbasińska, Polen 50,60, 2) Lieke Klaver, Nederland 50,96, 3) Ama Pipi, Storbritannia 51,80.

800 m kvinner:

1) Mary Moraa, Kanya 1.57,68, 2) Keely Hodgkinson, Storbritannia 1.58,18, 3) Catriona Bisset, Australia 1.58,54. … 8) Hedda Hynne, Norge 2.02,09.

1500 m kvinner (ikke DL):

1) Landen Hall, Australia 4.02,65, 2) Winnie Nanyondo, Uganda 4.03,66, 3) Georgia Griffith, Australia 4.04,75.

100 m hekk kvinner:

1) Jasmine Camacho-Quinn, Puerto Rico 12,46, 2) Tobi Amusan, Nigeria 12,50, 3) Nia Ali, USA 12,53.

400 m hekk kvinner:

1) Femke Bol, Nederland 52,27, 2) Rushell Clayton, Jamaica 53,90, 3) Hanna Ryzjykova, Ukraina 54,33.

3000 m hinder kvinner:

1) Daisy Jepkemei, Kasakhstan 9.15,77, 2) Alice Finot, Frankrike 9.19,59, 3) Chiara Scherrer, Sveits 9.24,16.

4 x 100 m kvinner (ikke DL):

1) Sveits 42,13, 2) Finland 43,90, 3) Irland 44,25.

Høyde kvinner:

1) Eleanor Patterson, Australia 1,96, 2) Julija Levtsjenko, Ukraina 1,93, 3) Iryna Herasjtsjenko, Ukraina 1,93.

Kule kvinner:

1) Chase Ealey, USA 20,48, 2) Sarah Mitton, Canada 19,90, 3) Auriol Dongmo, Portugal 19,30.

Lengde kvinner:

1) Lorraine Ugen, Storbritannia 6,81, 2) Maryna Bekh-Romantsjuk, Ukraina 6,76, 3) Khaddi Sagnia, Sverige 6,74.