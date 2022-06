Stjørdals-Blink-spillerne nekter lønnskutt

På klubbens nettside kommer det fram at spillergruppa ikke godtar minstelønn. Tidligere i juni forklarte styreleder i Stjørdals-Blink at lønnsredusering var et av tiltakene for å redde klubbens økonomi.

– Ett av tiltakene er å innføre minstelønn for spillere og trenere.

Ifølge TV 2 ville bruttolønnen ligge på 4.000 kroner.

Spillergruppa argumenterer med at det vil være «svært krevende» for flere av spillerne.

– Ved å gå for et slikt kutt vil flere spillere sette sin egen private økonomi i en svært sårbar situasjon, da flere er avhengig av sin inntekt fra klubben, skriver de i deler av uttalelsen.

Styreleder Erling Johansen sier til TV 2 at han forstår spillergruppa, selv om han legger til at klubben er i en såpass dårlig økonomisk situasjon at de har måtte håndtert det på denne måten.

– Umiddelbart tar vi den uttalelsen til etterretning. Vi har stor forståelse for det medmenneskelige aspektet og hvor vanskelig det er for enkeltindivider.

Ifølge TV 2 har Stjørdals-Blink kuttet 700.000 i kostnader de siste månedene, men mangler fortsatt cirka 3,3 millioner for å komme i mål.