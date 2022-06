Reitens måldobbel snudde til norsk seier i generalprøven: – Steg i riktig retning

Allerede etter 50 sekunder lå det norske laget under i Viborg. Signe Bruun stanget Danmark i ledelsen, og vertene var klart best i lange strekk før pause.

Defensivt viste Norge tydelige svakhetstegn, hadde mange farlige balltap og skapte svært lite framover. Kampbildet endret seg smått i forkant av Reitens heldige utligning i det 40. minutt.

Da skjøt hun fra distanse og så ballen gå inn via beinet til Karen Holmgaard. Retningsforandringen satte Danmarks målvakt Lene Christensen helt ut av spill.

I det oppbyggende angrepet utnyttet Amalie Eikeland dansk rot, snappet ballen og spilte videre til Ingrid Syrstad Engen. Deretter vendte Barcelona-proffen spillet over til Reiten.

Selvtillit

Norge straffet danskene igjen med et vellykket brudd i det 52. minutt. Caroline Graham Hansen vant ballen høyt i banen, satte fart mot 16-meteren og sendte en pasning mot Ada Hegerberg. Lyons stjernespiss hoppet over ballen, og det gjorde at Reiten sto helt ledig ved bakerste stolpe.

Chelsea-profilen styrte kaldt inn det som ble et norsk vinnermål. Reiten står med 16 mål på 66 landskamper.

– Det gir selvtillit og en god følelse. Det er en del ting vi må rette på, men jeg synes også at det er ganske mye som er bra, sa Reiten til NRK etter seieren.

Klar beskjed

Reiten viste god form for Chelsea forrige sesong, og hun håper å fortsette storspillet i EM. Også landslagstrener Martin Sjögren har forventninger til 27-åringen.

– Jeg har fått beskjed om å score flere mål, så jeg skal prøve å bidra så godt jeg kan, sa Reiten.

Sterke redninger fra Guro Pettersen måtte til for å holde danskene unna i sluttfasen. Dermed tok Norge sin tredje strake 2-1-seier over nabolandet.

– Det kjentes som om det var et steg i riktig retning, mente Sjögren overfor NRK.

Eksperiment i forsvar

Landslagssjef Sjögren testet Anna Jøsendal som venstreback i onsdagens oppgjør, mens Julie Blakstad ble flyttet over på høyreback.

– Det er fordi våre to tiltenkte høyrebacker er skadd. Synne Skinnes Hansen prøvde vi der sist, men nå ønsker vi å prøve Anna fordi hun har vært god og unnagjort debuten hvor hun var veldig nervøs, sa Sjögren før kampstart.

EM-sluttspillet starter 6. juli. Norges åpningskamp spilles dagen etter mot Nord-Irland på St. Mary's i Southampton. Deretter venter vertsnasjon England (11/7) og Østerrike (15/7) i Brighton.





(©NTB)