Reitens måldobbel ga 2-1 over Danmark

Allerede etter 50 sekunder lå det norske laget under i Viborg. Signe Bruun stanget Danmark i ledelsen, og vertene var klart best i lange strekk før pause.

Defensivt viste Norge tydelige svakhetstegn, hadde mange farlige balltap og skapte svært lite framover. Kampbildet endret seg smått i forkant av Reitens heldige utligning i det 40. minutt.

Da skjøt hun fra distanse og så ballen gå inn via beinet til Karen Holmgaard. Retningsforandringen satte Danmarks målvakt Lene Christensen helt ut av spill.

I det oppbyggende angrepet utnyttet Amalie Eikeland dansk rot, snappet ballen og spilte videre til Ingrid Syrstad Engen. Deretter vendte Barcelona-proffen spillet over til Reiten.

Kjølig satt

Norge straffet danskene igjen med et vellykket brudd i det 52. minutt. Caroline Graham Hansen vant ballen høyt i banen, satte fart mot 16-meteren og sendte en pasning mot Ada Hegerberg. Lyons stjernespiss hoppet over ballen, og det gjorde at Reiten sto helt ledig ved bakerste stolpe.

Chelsea-profilen styrte kaldt inn det som ble et norsk vinnermål. Reiten står med 16 mål på 66 landskamper.

Sterke redninger fra Guro Pettersen måtte til for å holde danskene unna i sluttfasen. Dermed tok Norge sin tredje strake 2-1-seier over nabolandet.

Eksperiment i forsvar

Landslagssjef Martin Sjögren testet Anna Jøsendal som venstreback i onsdagens oppgjør, mens Julie Blakstad ble flyttet over på høyreback.

– Det er fordi våre to tiltenkte høyrebacker er skadd. Synne Skinnes Hansen prøvde vi der sist, men nå ønsker vi å prøve Anna fordi hun har vært god og unnagjort debuten hvor hun var veldig nervøs, sa Sjögren til NRK før kampstart.

EM-sluttspillet starter 6. juli. Norges åpningskamp spilles dagen etter mot Nord-Irland på St. Mary’s i Southampton. Deretter venter vertsnasjon England (11/7) og Østerrike (15/7) i Brighton.