– Nå føler vi at vi har litt mer kontroll. Hele laget er terpet på det, og vi har egne hygieneregler, sier Laengen til NTB.

33-åringen måtte trekke seg fra Slovenia rundt for knappe to uker siden etter at romkameraten Mikkel Bjerg testet positivt for koronavirus. Det er det slutt på nå.

– Jeg var negativ hele veien, men det er kjedelig å ryke ut av et løp fordi romkameraten er syk. Nå er det singelrom som gjelder for oss, forteller Laengen som har vært en del av UAE-laget som har vunnet Tour de France de to siste årene.

Tirsdag la Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) fram oppdaterte koronaregler. Den største endringen der var at de hadde fjernet regelen som gjør at lag kan bli kastet ut av rittet dersom minst to ryttere avgir positive koronatester innen sju dager.

Laengen forteller at de også skal begynne å bruke munnbind før og etter etappene igjen, for å minimere smitterisikoen.

– Føles bedre ut nå

– Er du bekymret for å få korona?

– Jeg tenker jo på det, så vi har tatt litt forholdsregler. Men det føles bedre ut nå enn for noen uker siden. Da tenkte ikke folk like mye på det. Nå er man litt mer forsiktig, svarer han ærlig.

Den siste tiden har flere og flere i sykkelfeltet testet positivt for korona, og så sent som tirsdag måtte Quick-Step Alpha Vinyl-rytter Tim Declercq trekke seg fra Tour de France grunnet et positivt testresultat.

Det har også kommet mange koronautbrudd i fotballen og internasjonal tennis. Matteo Berrettini, fjorårsfinalist i Wimbledon og en av favorittene til å vinne årets turnering, har også måttet trekke seg etter å ha blitt koronasmittet. Det samme gjelder kroatiske Marin Cilic.

Testes hyppig

Tour de France-feltet skal testes tett under rittet, som starter med at alle ryttere og medlemmer av lagenes støtteapparat må levere en negativ hurtigtest to dager før første etappe. En tilsvarende test skal også tas under hviledagene.

Er hurtigtesten positiv, skal den deretter bekreftes med en PCR-test. Det fremkommer ikke av reglene hva som skjer med eventuelle koronapositive ryttere og om lag kan hente inn reserver.

Tour de France starter 1. juli med en individuell tempoetappe i København. Deretter skal det sykles ytterligere to etapper i Danmark før sykkelfesten forflytter seg til Frankrike.