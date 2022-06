Gjelsten trekker seg ut av Molde – Røkke blir eneeier

– Kjell Inge har gjennom 30 år vært en drivende kraft i utviklingen av Molde Fotball AS og Molde FK, og siden 2013 har Bjørn Rune vært deleier. Bjørn Rune velger nå å tre ut som eier, men vi er sikre på at han fortsatt er en ivrig supporter og bidragsyter til Molde FK, sier styreleder Leif-Arne Langøy i Molde Fotball AS til klubbens hjemmeside.

Røkke kjøper eierandelene via Stiftelsen Molde Fotball.

– Engasjementet handler om mer enn fotball. Enda viktigere er idrettens og Aker Stadions betydning for inkludering av alle og tilhørighet til Molde-regionen, sier Kjell Inge Røkke og fortsetter:

– Jeg vil takke Bjørn Rune for hans engasjement og økonomisk støtte gjennom mange år.

Aker-eieren har bidratt økonomisk til Molde FK siden 1992.