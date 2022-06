Streng koronaregel fjernes foran Tour de France

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) publiserte en oppdatert versjon av koronareglene tirsdag. Det har vært svært mye smitte i diverse lag foran det prestisjetunge rittet, og UCI har tatt valget om å lempe på reglene slik at flest mulig skal få delta.

Feltet skal likevel testes tett under rittet, som skal starte med at alle ryttere og støtteapparat skal levere en negativ hurtigtest to dager før løpet starter. Det vil si onsdag. En slik test skal også tas under hviledagene.

Er hurtigtesten positiv, skal den deretter bli bekreftet med en PCR-test. Det fremkommer ikke i reglene hva som skjer med den koronapositive rytteren og om lag kan sende inn reserver.

Tidligere tirsdag opplyste Quick-Step om at Tim Declercq testet positivt på korona ved ankomst København.

Tour de France starter 1. juli med en individuell tempoetappe i København. Deretter skal det sykles ytterligere to etapper i Danmark før sykkeleliten forflytter seg til Frankrike.