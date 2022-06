Rasende Kyrgios videre i Wimbledon – kalte dommeren en tyster

27-åringen er godt kjent for sitt hissige temperament og har ved flere anledninger blitt bøtelagt for sin oppførsel på tennisbanen.

Tirsdag slet han seg videre i en femsetter mot det britiske hjemmehåpet Jubb. Kyrgios vant til slutt kampen med sifrene 3-6, 6-1, 7-5, 6-7 (3-7), 7-5.

Det skjedde likevel ikke uten kontroverser. Underveis i det første settet var Kyrgios tydelig irritert over at tilskuerne snakket og ropte underveis i poengene.

Etter å ha blitt brutt midtveis i det første settet slo han en av ballene over stadiontaket. Det fikk han en advarsel for. Ved en anledning gikk en linjedommer bort til hoveddommeren for å veksle noen ord. Det falt ikke i god jord hos Kyrgios.

– Hun er en tyster, sa Kyrgios.

I tillegg var det også flere ganger publikum klappet som australieren oppfattet som ironisk.

– Jeg går ikke opp i ansiktet deres på deres jobb og klapper når de skanner dritt på supermarkedet. Du må si at de skal stoppe, tordnet han overfor dommeren.